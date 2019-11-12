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Путин обсудил с главой РАН выборы в академию

18:06
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Президент назвал всех кандидатов достойными людьми

Владимир Путин провел встречу с главой Российской академии наук Александром Сергеевым, который рассказал президенту о предстоящих 14 ноября выборах в академию. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сергеев подчеркнул, что они пройдут максимально прозрачно. В частности, в этом году впервые вводится система защищенных бюллетеней. Сергеев отметил также высокую "конкурсность выборов". Путин, в свою очередь, отметил, что все кандидаты — "люди очень достойные".

Кроме того, были расширены специальности, что позволяет претендовать на места в Академии большему числу учёных.

 

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