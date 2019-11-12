Почему аспирантка Ещенко связалась с 63-летним доцентом Соколовым?

Они прожили вместе пять лет

В российских и французских СМИ не утихает шумиха вокруг резонансного убийства в Питере, которое произошло пять дней назад. Многие задаются вопросом, что же особенного нашла в 63-летнем историке Олеге Соколове 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.

Кроме совместной научной работы, их связь объясняется психологическими особенностями доцента и студентки. О них "Аргументам и фактам" рассказала психолог Мария Меркулова.

"Преподаватель для девочки — это изначально статусная личность, ведь она находится в роли студентки, а он приходит и вещает для всей аудитории. Это как секретарь и директор, медсестра и доктор", - заявила она.

Специалист не исключила, что Ещенко на подсознательном уровне искала в Соколове отца – вполне возможно, что ей не хватило отеческой любви или девочку с самого детства учили беспрекословно слушаться главу семейства.

В таких случаях не всегда связь объясняется корыстными интересами, отметила психолог. Вряд ли 24-летняя Ещенко хотела претендовать на квартиру доцента в центре Санкт-Петербурга. Насте просто нравилось, что рядом с ней взрослый, мудрый человек, способный по-отечески ее защитить в большом и холодном Петербурге, куда она приехала одна, оставив на юге всех своих родных. А Соколов, в свою очередь, был очень самовлюбленным человеком, ему нравилось, когда "заглядывают в рот" и восхищаются его эрудицией.

"Иногда учебный процесс настолько интенсивный, что девочка лишний раз не может никуда сходить с однокурсниками и друзьями, нет возможности сделать выбор в пользу сверстника. А любить хочется. Хочется, чтобы кто-то пришел и сделал твою жизнь сказкой, раскрасил этот скучный мир, так и появляется связь с педагогом, которую, кстати, грамотный преподаватель не допустит", - заключила Меркулова.

Соколов и Ещенко жили вместе пять лет в его квартире на Мойке. Они занимались написанием научных работ по наполеоновской Франции, посещали балы и военно-историческую реконструкцию. Родители Насти не были знакомы с избранником дочери, им было известно лишь то, что Соколов - ее научный руководитель. Тем не менее в университете знали об их связи и вспоминали, что до Ещенко Соколов сожительствовал с другой аспиранткой.