Зеленскому воткнут нож в спину "любимые друзья"

Президент сам себе копает могилу

Украинский миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский предсказал провал президента Владимира Зеленского из-за его "любимых друзей".

По его словам, украинский лидер - жертва собственной кадровой политики. Он ставит на ответственные должности своих хороших знакомых, которые, вместо того, чтобы вывести страну из кризиса, еще больше раскачивают ситуацию.

Именно поэтому Зеленский выглядит таким "растерянным". "А если будет еще пара назначений… В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", - отметил Пальчевский в интервью телеканалу "112".

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что из-за напряженного графика у Зеленского нет возможности нормально поесть.

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