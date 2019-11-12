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Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко

18:41
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Политик уходит из парламента "по состоянию здоровья"

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. Ранее она сама подала заявление о сложении полномочий "по состоянию здоровья".

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4 ноября Луценко написала о своем решении в фейсбуке. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в соцсети.

Как передает РИА Новости, Луценко была избрана депутатом нынешнего созыва по спискам партии "Европейская солидарность" под номером 15. Ее супруг, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Ирина после сложения с себя депутатских полномочий займется семейным бизнесом.

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