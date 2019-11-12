Рада досрочно прекратила полномочия депутата Ирины Луценко

Политик уходит из парламента "по состоянию здоровья"

Верховная рада Украины досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. Ранее она сама подала заявление о сложении полномочий "по состоянию здоровья".

4 ноября Луценко написала о своем решении в фейсбуке. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в соцсети.

Как передает РИА Новости, Луценко была избрана депутатом нынешнего созыва по спискам партии "Европейская солидарность" под номером 15. Ее супруг, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Ирина после сложения с себя депутатских полномочий займется семейным бизнесом.

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