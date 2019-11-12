Слуцкий променял жену на футбол

Тренер развелся с супругой
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что развелся с женой год назад.
Нынешний тренер голландского "Витесса" признался, что футбол отнимает у него много свободного времени и пришлось делать выбор. При этом 48-летнему Леониду удалось сохранить теплые и дружеские отношения с женой.
"Развод — это лишь часть жизни. Многие интересуются, не собираюсь ли я начать поиски новой жены. Но я не считаю это проблемой. В настоящее время футбол для меня — это и жена, и вся семья. Прошу прощения у своих родных, но это правда", - рассказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.
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