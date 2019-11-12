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Минюст обновил список нежелательных организаций

19:51
  • вторник
  • 12 ноября 2019

В перечень внесли чешскую "Человек в беде"

Минюст России внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию "Человек в беде" (People In Need, Чешская Республика).

В ведомстве считают, что организация причастна к нарушениям основополагающих прав и свобод человека. Так, "Человека в беде" ранее обвиняли в том, что она выстраивала коррупционные схемы, связанные с распределением гумпомощи.

Как отмечает РИА Новости, в 2016 году ДНР отозвала аккредитацию у "Человека в беде" из-за систематического игнорирования требований по выдаче гумпомощи мирным жителям.

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