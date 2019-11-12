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Сестры Хачатурян глумились над отцом, кормив его собачьей едой

20:18
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Этот факт узнали из переписки сестер с подругой

Три сестры Хачатурян издевались над своим отцом, а затем писали о своих "достижениях" подругам в социальных сетях.

Однажды Михаил Хачатурян так довел девочек требованиями "погладь", "приготовь", "постирай", что они в отместку добавили ему в пищу собачий корм. Глава семейства не заметил подвоха и съел блюдо, рассказала адвокат родственников убитого. Девочек это крайне развеселило.

В свою очередь защитник старшей из сестер Хачатурян Алексей Липцер, считает, что потерпевшая сторона играет на СМИ, пишет телеканал "360".

Ранее защита родственников убитого Михаила Хачатурян считает, что сестры могли убить отца из-за денег – якобы они испугались того, что "потратили слишком много".

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина, они нанесли ему несколько ножевых ранений.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.

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