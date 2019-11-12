Какое будущее грозит Боливии после переворота

Страну ждет возвращение в колониальные времена?

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес вместе с ближайшими соратниками два часа назад прибыл в Мексику. Он заявил, что не собирается отказываться от политической деятельности и будет продолжать борьбу. Тем временем в самой Боливии не стихают уличные протесты, а депутаты из партии Моралеса бойкотируют заседание парламента, на котором должен решаться вопрос о передаче власти в стране.

Самолёт с президентом Моралесом на борту приземлился в аэропорту имени Бенито Хуареса. Спускаясь с трапа, Моралес прежде всего благодарит страну, которая предоставила ему убежище и укрыла от физической расправы, которой президенту и его близким грозили на Родине.

"Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор спас мне жизнь! Спасибо и вам, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь. Пока я жив, борьба продолжается", - сказал он.

Моралес рассказал, что глава его службы безопасности перед вылетом показывал ему сообщения, в которых тому предлагали 50 тысяч долларов за то, чтобы он сдал президента. Но теперь боливийский лидер в безопасности. В аэропорту его встретил лично министр иностранных дел Марсело Эбрард. Поступок смелый - ибо идёт вразрез с планами США.

"Хорошие отношения с Соединенными Штатами должны основываться не на подчинении, а на уважении. На основе сосуществования двух разных идей, во всяком случае. Я не ожидаю каких-либо претензий к позиции, которую Мексика заняла в отношении предоставления убежища. Но то, что произошло в Боливии - это не что иное, как госпереворот", - заявил Эбрард.

Те, кто его исполнил в самой Боливии, конечно, так не считают. После того, как вслед за Моралесом в отставку ушли все высшие руководители страны, самым старшим по должности в государстве оказалась вице-спикер парламента Хеанине Аньес. Она политик оппозиционный, в её понимании никакого переворота не было.

Подробности смотрите в репортаже Сергея Псурцева.