Перенесшая приступ Сердючка выступила с предупреждением

Данилко в шоке от происходящего

Украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем.

Артист опроверг сообщения о перенесенном сердечном приступе, пишет интернет-портал "Дни.ру". "Будьте осторожны: Fake news", - написал в Instagram певец, сопроводив подпись картинкой с перечеркнутой новостью.

Поклонники выдохнули с облечением и порадовались за любимую Верку Сердючку.

Слава богу, не болейте

Я так и знала, что это ложь

Нашу Верку никакие невзгоды не возьмут! Не на ту нарвались

Ранее СМИ писали, что у Верки Сердючки случился сердечный приступ на съемках новогоднего шоу. Якобы это произошло за час до выхода на сцену, Данилко явился публике болезненно бледным, его речь была сильно затруднена.

Представитель Данилко сообщил, что артист перенес так называемую блокаду сердца, при которой нарушается прохождение электрического импульса по проводящей системе сердца. Из-за этого сокращается сердечный ритм.