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Глава Пентагона, говоря о Трампе, ответил коротким русским словом

21:14
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Его все поняли

Глава Пентагона Марк Эспер по-русски ответил на вопрос американских журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа.

Работники СМИ хотели прояснить судьбу подполковника Александра Виндмана, который давал показания в рамках процедуры импичмента, и будет ли руководство Минобороны мстить ему.

"No, nyet, nein. Какой язык вам подходит?" – ответил Эспер журналисту.

После такого ясного и лаконичного ответа вопросы о Виндмане больше не задавались, пишет "Газета.Ru".

25 июля 2019 года состоялась беседа между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Влаимиром Зеленским, которая поводом для запуска процедуры импичмента. Демократы считают, что хозяин Белого дома пытался с помощью Зеленского получить компромат на своего главного оппонента на предстоящих выборах Джозефа Байдена.

Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые слушали разговор двух президентов.

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