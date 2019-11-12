Футболист из России ввел всех в ступор своим трюком (видео)

Но в ворота он все равно не попал

Российский футболист-любитель Денис Вовк удивил подписчиков необычным финтом во время игры.

Этот трюк загнал в тупик многих футбольных экспертов и собрал за сутки более 40 тысяч просмотров. Все дело в том, что спортсмену удалось поднять мяч при помощи подошвы.

Многие пользователи предположили, что на подошве оказалось что-то липкое, но тогда непонятно, почему мяч оторвался в нужный момент, пишет издание sport.ru.

"Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?", - подписал видео Денис.

Двухсторонний скотч?

Я так полагаю, что на мяч было сильное давление ноги, и если ногу просто убрать, то мяч подскочил вверх

На самом деле это магия

Магия это или нет, но в ворота футболист все равно не попал.