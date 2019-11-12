Футболист из России ввел всех в ступор своим трюком (видео)

Но в ворота он все равно не попал
Российский футболист-любитель Денис Вовк удивил подписчиков необычным финтом во время игры.
Этот трюк загнал в тупик многих футбольных экспертов и собрал за сутки более 40 тысяч просмотров. Все дело в том, что спортсмену удалось поднять мяч при помощи подошвы.
Многие пользователи предположили, что на подошве оказалось что-то липкое, но тогда непонятно, почему мяч оторвался в нужный момент, пишет издание sport.ru.
"Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?", - подписал видео Денис.
Двухсторонний скотч?
Я так полагаю, что на мяч было сильное давление ноги, и если ногу просто убрать, то мяч подскочил вверх
На самом деле это магия
Магия это или нет, но в ворота футболист все равно не попал.