Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

В МИД России выразили сожаление

Россиянина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США. Россиянина обвиняют в совершении преступлений в сфере кибербезопасности. Вечером во вторник он предстанет перед судом.

Комментируя решение Израиля выдать Буркова США, в МИД России выразили сожаление. На Смоленской площади считают, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран, передает РИА Новости.

Адвокат россиянина Михаил Ирони ранее отметил, что решение Верховного суда Израиля о выдаче является окончательным и не подлежит изменению.

Булкова задержали в Тель-Авиве в 2015 году. Экстрадиция россиянина рассматривалась в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.

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