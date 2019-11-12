Путин сократил рабочий день для женщин

Изменения коснутся жительниц сёл
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные гарантии для женщин, работающих в сельской местности.
Согласно тексту документа, теперь они имеют право на один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, а также на установление сокращенной рабочей недели - не более 36 часов в неделю.
Кроме того, женщины могут претендовать на "установление опыты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на две части". Закон опубликован на сайте правовой информации.
Ранее аналогичный закон одобрили в Госдуме и Совете Федерации.