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Путин сократил рабочий день для женщин

22:54
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Изменения коснутся жительниц сёл

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные гарантии для женщин, работающих в сельской местности.

Согласно тексту документа, теперь они имеют право на один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, а также на установление сокращенной рабочей недели - не более 36 часов в неделю.

Кроме того, женщины могут претендовать на "установление опыты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на две части". Закон опубликован на сайте правовой информации.

Ранее аналогичный закон одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

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Владимир Путин сократил рабочий день для женщин
Владимир Путин сократил рабочий день для женщин
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