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Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования в Сирии

09:27
  • среда
  • 13 ноября 2019

Это позволит проложить новые маршруты наземного патрулирования

Российские ВКС расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Транспортно-боевые вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-35 уже провели облет населенных пунктов и основных дорог в провинции Хасеке, передает "ТВ Центр".

Увеличение зоны российского присутствия в небе Сирии будет способствовать прокладке новых маршрутов наземного патрулирования нашей военной полиции, а также развертыванию гуманитарной миссии Центра по примирению враждующих сторон.

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