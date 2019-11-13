Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования в Сирии

Это позволит проложить новые маршруты наземного патрулирования

Российские ВКС расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Транспортно-боевые вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-35 уже провели облет населенных пунктов и основных дорог в провинции Хасеке, передает "ТВ Центр".

Увеличение зоны российского присутствия в небе Сирии будет способствовать прокладке новых маршрутов наземного патрулирования нашей военной полиции, а также развертыванию гуманитарной миссии Центра по примирению враждующих сторон.