Венеция окончательно ушла под воду (видео)

Затоплено более 80% города

В Венецию пришла "высокая вода". Город оказался затопленным на 80 процентов. Причиной стали затяжные проливные дожди, передает "Газета.Ru".

Паводок достиг рекордной отметки - в 187 сантиметров. Под воду ушел исторический центр - знаменитая площадь Сан-Марко и одноименный собор. Власти готовятся объявить режим бедствия.

Мэр города заявил, что на этот раз Венеция переживает настоящую катастрофу. И ущерб еще предстоит оценить. Наводнение там явление не редкое, но такого сильного не было с 1966-го года. А внутрь собора Сан-Марко за 12 столетий вода проникла только в седьмой раз.

Улучшения ситуации, как говорят метеорологи, не ожидается. К вечеру на Венецию вновь обрушатся ливни.