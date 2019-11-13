Брэдли Купер решил вернуть Ирину Шейк

Тому есть доказательство

Поклонники получили повод надеяться на воссоединение актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк. СМИ опубликовали фотографии Купера, который в поте лица трудится в тренажерном зале.

Daily Mail обнародовал снимки, на которых 44-летний Брэдли Купер делает на тренажере упражнение на бицепс. Актер одет в темно-синие штаны, серую футболку и черную бейсболку, повернутую козырьком назад. По лицу актера катится пот, его волосы взмокли.

После силовых упражнений Купер надел перчатки и поднялся на ринг, где он отрабатывал удары вместе с тренером. На футболке артиста проступили пятна пота.

Журналисты предположили, что Брэдли Купер готовится к новой роли, где от него требуются спортивная фигура и, вероятно, навыки бокса.

Однако у фанатов другая версия. По их мнению, Купер располнел после разрыва с Шейк, а теперь решил вернуть себе не только былую форму, но и бывшую возлюбленную. Ведь с момента расставания у Брэдли и Ирины не появилось новых партнеров, а певица Леди Гага недавно призналась, что ее роман с Купером - это всего лишь выдумка, созданная для продвижения их совместного фильма "Звезда родилась".

Возможно, Купер и Шейк снова сойдутся после паузы и проверки своих чувств на прочность. Тем более что их крепко связывает двухлетняя дочь Лея. Кстати, пока Брэдли качал мышцы в спортзале, Шейк с дочкой ходили по магазинам.

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Видео: Купер и Шейк больше не пара