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Интернет-страшилка или повод для беспокойства? В Москве ищут "кислотного маньяка"

08:20
  • среда
  • 13 ноября 2019

Пока есть информация только об одном инциденте

Маньяк наводит ужас на жителей столицы – телеграм-каналы и интернет-СМИ поведали историю, от которой кровь стынет в жилах: в  Москве появился обливающий домофоны кислотой маньяк.
Школьница-боксер спасла подругу от маньяка

Страшную информацию разнес телеграм-канал "Подъем", телеканалы подхватили – и готова жуткая картина. Жертвами кислотного маньяка стали уже несколько человек – это жильцы дома в Радужном проезде. Смертельных случаев не отмечено, но у пострадавших химические ожоги первой степени.

Маньяк попал в объектив уличной камеры. Бородатый человек обливает домофон серной кислотой. У консьержки, попытавшийся зайти в подъезд, расплавился ключ, сильно обожжены руки и лицо. Видимо, вплотную изучала домофон. По данным СМИ, злодей еще и смазывал кислотой дверные ручки.

Местные маньяка знают: "Тот человек постоянно обитал в ночлежке "квартирка Джо". Ничего криминального в его поведении ранее не замечалось.  Единственное, что эту ночлежку посещали личности, очень похожие на наркоманов, Подозреваю, что там, может быть, был притон".

Описание маньяка в интернете выложили точное: "Огромный волосатый мужик в плотных татуировках". В московской полиции о многочисленных жертвах злодея не знают – РИА Новости сообщает, что к полицейским лишь обратилась консьержка, у которой наблюдалось покраснение фаланги пальца.

Как тут не вспомнить историю двухлетней давности, которую разнес интернет – в троллейбусе, а также на центральных станциях московского метро неизвестный пугал пассажиров шприцем с бурой жидкостью, напоминавшей кровь,  маньяк злорадно объявлял, что болен ВИЧ.  Тогда даже представителям Минздрава пришлось успокаивать людей – мол, медики смогут спасти человека, даже если он был ранен маньяком со шприцем. Полиция опровергла эту информацию, но до сих пор в интернете есть данные, что одного пассажира маньяку уколоть все же удалось.

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