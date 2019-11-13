Почему падает рейтинг Зеленского

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему так стремительно падает рейтинг Владимира Зеленского? Как долго будет продолжаться поддержка Киева из Вашингтона? И какое будущее ждет отношения Украины и Европы?

На вопросы Алексея Фролова ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Люди голосовали за Зеленского, потому что он был единственный человек, который предлагал две главные вещи: мир и развитие. Мир в том смысле, что атмосфера войны на Украине исчезнет", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Программа "События. 25-й час".