ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему падает рейтинг Зеленского

08:51
  • среда
  • 13 ноября 2019

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему так стремительно падает рейтинг Владимира Зеленского? Как долго будет продолжаться поддержка Киева из Вашингтона? И какое будущее ждет отношения Украины и Европы?

На вопросы Алексея Фролова ответил глава Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Люди голосовали за Зеленского, потому что он был единственный человек, который предлагал две главные вещи: мир и развитие. Мир в том смысле, что атмосфера войны на Украине исчезнет", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Программа "События. 25-й час".

Новости по теме
Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации
Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.