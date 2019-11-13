Ошибка президента: Зеленскому грозят изгнанием с Украины

Украинскому лидеру напомнили о невыполненных обещаниях

Украине грозит правительственный кризис. И виноват в этом Владимир Зеленский, который не выполнил свои предвыборные обещания. Три главные ошибки президента Незалежной назвал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Перед выборами Владимир Зеленский привлек украинцев на свою сторону обещанием посадить коррупционеров. Однако этого до сих пор не произошло – несмотря на повторяющиеся заявления о множестве открытых уголовных дел. Кроме того, кандидат в президенты обещал ввести понятие "закон един для всех" - а еще создать все условия для возвращения украинцев из эмиграции.

Ни одного из этих обещаний президент не выполнил, заявил Спивак. Он уверен, что результатом ошибок Зеленского станет прекращение работы правительства в нынешнем составе уже в феврале. Парламент же будет разогнан, и досрочные выборы в Верховную раду, по мнению эксперта, пройдут уже осенью 2020 или весной 2021 года, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.