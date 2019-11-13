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Ошибка президента: Зеленскому грозят изгнанием с Украины

08:31
  • среда
  • 13 ноября 2019

Украинскому лидеру напомнили о невыполненных обещаниях

Украине грозит правительственный кризис. И виноват в этом Владимир Зеленский, который не выполнил свои предвыборные обещания. Три главные ошибки президента Незалежной назвал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.
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Перед выборами Владимир Зеленский привлек украинцев на свою сторону обещанием посадить коррупционеров. Однако этого до сих пор не произошло – несмотря на повторяющиеся заявления о множестве открытых уголовных дел. Кроме того, кандидат в президенты обещал ввести понятие "закон един для всех" - а еще создать все условия для возвращения украинцев из эмиграции.

Ни одного из этих обещаний президент не выполнил, заявил Спивак. Он уверен, что результатом ошибок Зеленского станет прекращение работы правительства в нынешнем составе уже в феврале. Парламент же будет разогнан, и досрочные выборы в Верховную раду, по мнению эксперта, пройдут уже осенью 2020 или весной 2021 года, сказал эксперт в эфире телеканала NewsOne.

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