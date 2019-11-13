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Арктические морозы накроют Россию

09:09
  • среда
  • 13 ноября 2019

Местами похолодает до минус 40

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что арктический антициклон принесет холода в Уральский регион и в Сибирь.
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В четверг, 14 ноября, значительно похолодает в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Ночью местами будет до 30 градусов ниже ноля. Ожидаются снег и метель. Морозы грядут также в Республике Алтай, Свердловской и Тюменской областях. Кое-где может похолодать до минус 40 в ночное время. 

Аномальные холода придут в Ненецкий автономный округ и Республику Коми. Ночью столбики термометров покажут до минус 29 градусов. Архангельскую область и Пермский край накроют снегопады. 

В европейской части России, включая Москву, пока господствует устойчивый антициклон, который не пропускает арктический воздух. С 13 по 17 ноября по ночам возможны заморозки, но днем температура будет держаться в районе от 1 до 6 градусов выше ноля. Осадков не ожидается. 

"Положительная аномалия температуры все равно сохранится, но если в начале недели отклонение от нормы середины ноября было на 7-8 градусов, то к концу недели будет выше нормы градуса на 4", - пишет "Российская газета" со ссылкой на Людмилу Паршину. По ее словам, в ближайшие дни погода в центре страны будет комфортной. 

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