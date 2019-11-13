Россиян предупредили о волне мошенничества с платежными картами

Число таких преступлений выросло в сотни раз

Число случаев мошенничества с использованием платежных карт в России резко возросло. Об этом сообщили в МВД.

Только за первые девять месяцев 2019 года зафиксировано более 10 тысяч таких преступлений. Это на 417,3% больше, чем за такой же период 2018 года. В ведомстве отметили, что к таким действиям применима уголовная статья "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Вместе с тем, по данным МВД, выросло и число преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 69% больше, чем за прошлый год, сообщает RT.