Стало известно о тайной свадьбе Кончаловского

Молодожены принимают поздравления

Егор Кончаловский и Мария Леонова официально стали мужем и женой. Режиссер и юрист сыграли тайную свадьбу.

О радостном событии стало известно случайно. Егор и Мария посетили премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех". Присутствующие на мероприятии заметили, что на безымянных пальцах Марии и Егора красуются обручальные кольца.

Народ принялся поздравлять режиссера и юриста со свадьбой. Поклонники Кончаловского оставляют в соцсетях сообщения, желая молодым счастливой семейной жизни.

Егор и Мария на поздравления пока не отреагировали. Отметим, что у пары подрастает сын.

Напомним, первой женой Кончаловского была Любовь Толкалина. Он прожили вместе 20 лет и расстались в январе 2017 года. С Леоновой режиссер познакомился в суде. Мария защищала интересы Егора.