На жену Шумахера легли страшные подозрения

Ее просят одуматься

Вилли Вебер, экс-менеджер семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, набросился с обвинениями на его супругу. По словам Вебера, Коринна Шумахер скрывает правду о здоровье травмированного автогонщика.

"Мне бы так хотелось пожать ему руку. Но, к сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке", - заявил Вилли Вебер Express, добавив, что ничего не знает о восстановлении Шумахера.

Между тем Коринна Шумахер заявила журналу She's Mercedes Magazine, что она и ее родные делают все необходимое для того, чтобы гонщик вернулся к нормальной жизни.

"Мы следуем желанию Михаэля сохранить конфиденциальность, как это было всегда. Михаэль сделал бы то же самое для меня. Никогда не забуду, кому я должна быть благодарна", - заявила Коринна.

Жену Шумахера неоднократно просили раскрыть правду о состоянии здоровья спортсмена. Возникали подозрения, будто она утаивает что-то страшное. "Коринна и ее семья жестко контролируют информацию о его состоянии и лечении, что, как мне кажется, печально", - говорил Ник Фрай, бывший гендиректор команды Mercedes AMG Petronas Formula One. По его мнению, миллионы фанатов вправе знать, что происходит с их кумиром.

9 сентября Шумахера тайно доставили в парижскую клинику, где ему делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. По мнению врачей, такой "экспериментальный коктейль" ускорит восстановление травмированного мозга спортсмена. Из больницы Шумахера увезли 12 сентября.

Напомним, Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он на некоторое время впал в кому. С тех пор гонщик не появлялся на публике. В 2018 году журналисты сообщили, что Шумахер может ходить и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Шумахер пришел в сознание