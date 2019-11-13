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На жену Шумахера легли страшные подозрения

09:50
  • среда
  • 13 ноября 2019

Ее просят одуматься

Вилли Вебер, экс-менеджер семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, набросился с обвинениями на его супругу. По словам Вебера, Коринна Шумахер скрывает правду о здоровье травмированного автогонщика. 
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"Мне бы так хотелось пожать ему руку. Но, к сожалению, его жена отказывает мне. Она боится, что я узнаю правду и предам ее огласке", - заявил Вилли Вебер Express, добавив, что ничего не знает о восстановлении Шумахера. 

Между тем Коринна Шумахер заявила журналу She's Mercedes Magazine, что она и ее родные делают все необходимое для того, чтобы гонщик вернулся к нормальной жизни. 

"Мы следуем желанию Михаэля сохранить конфиденциальность, как это было всегда. Михаэль сделал бы то же самое для меня. Никогда не забуду, кому я должна быть благодарна", - заявила Коринна.

Жену Шумахера неоднократно просили раскрыть правду о состоянии здоровья спортсмена. Возникали подозрения, будто она утаивает что-то страшное. "Коринна и ее семья жестко контролируют информацию о его состоянии и лечении, что, как мне кажется, печально", - говорил Ник Фрай, бывший гендиректор команды Mercedes AMG Petronas Formula One. По его мнению, миллионы фанатов вправе знать, что происходит с их кумиром. 

9 сентября Шумахера тайно доставили в парижскую клинику, где ему делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. По мнению врачей, такой "экспериментальный коктейль" ускорит восстановление травмированного мозга спортсмена. Из больницы Шумахера увезли 12 сентября. 

Напомним, Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Он на некоторое время впал в кому. С тех пор гонщик не появлялся на публике. В 2018 году журналисты сообщили, что Шумахер может ходить и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. 

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Видео: Шумахер пришел в сознание

 

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