В России стали больше штрафовать за некачественный бензин

Благодаря принятым мерам рынок очищается от недобросовестных участников

В России значительно вырос объем оборотных взысканий за некачественный бензин на АЗС. За девять месяцев этого года нарушителей оштрафовали на 47 миллионов рублей.

Средняя сумма взыскания составляет 580 тысяч рублей. При этом максимальный штраф в первом полугодии этого года превысил два миллиона рублей. "Рост количества штрафов связан с более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей", - пишет в среду "Известия".

По данным издания, штраф для автозаправки за некачественное топливо составляет 1% выручки от продажи горючего, но не менее полумиллиона рублей. При повторном нарушении денежное наказание возрастает до 3% с оборота (не менее двух миллионов рублей).

В конце октября СМИ сообщали, что в России в 2021 году могут ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Он будет составлять 1% от суммы выручки заправки за предыдущий год, однако он не может быть менее 500 тысяч рублей.