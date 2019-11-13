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В России стали больше штрафовать за некачественный бензин

09:57
  • среда
  • 13 ноября 2019

Благодаря принятым мерам рынок очищается от недобросовестных участников

В России значительно вырос объем оборотных взысканий за некачественный бензин на АЗС. За девять месяцев этого года нарушителей оштрафовали на 47 миллионов рублей.
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Средняя сумма взыскания составляет 580 тысяч рублей. При этом максимальный штраф в первом полугодии этого года превысил два миллиона рублей. "Рост количества штрафов связан с более эффективными точечными проверками организаций-нарушителей", - пишет в среду "Известия".

По данным издания, штраф для автозаправки за некачественное топливо составляет 1% выручки от продажи горючего, но не менее полумиллиона рублей. При повторном нарушении денежное наказание возрастает до 3% с оборота (не менее двух миллионов рублей).

В конце октября СМИ сообщали, что в России в 2021 году могут ввести штрафы за недолив топлива на АЗС. Он будет составлять 1% от суммы выручки заправки за предыдущий год, однако он не может быть менее 500 тысяч рублей.

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