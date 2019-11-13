"Это тюрьма": канадский хоккеист рассказал об "ужасах" работы в России

Игрок НХЛ едва выдержал 6 недель в "Металлурге"

Жизнь в России – это тюрьма, заявил канадский хоккеист Джейми Маклеллан. Игрок НХЛ продержался в магнитогорском "Металлурге" всего 6 недель.

Бывший вратарь магнитогорского "Металлурга" и нескольких команд Национальной хоккейной лиги рассказал о своем контракте с российским клубом в 2007 году. По его словам, от одних воспоминаний его пробирает дрожь.

Когда Маклеллану предложили контракт в Магнитогорск, канадец решил посмотреть в интернете, куда это его приглашают. "Я посмотрел в Google - это пятый город в мире по уровню загрязненности. Но деньги были такими, что отказаться было нельзя", - заявил бывший хоккеист в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna.

Голкиперу платили 4 тысячи долларов за победу, были бонусы за "сухие" матчи – это не считая и без того огромной зарплаты. Кроме того, хоккеисту давали по две недели отдыха по ходу сезона и оплачивали перелет первым классом.

"Чудесный контракт. Однако мне нужно было жить в России, а в моей голове это звучало как шесть месяцев в тюрьме. Я продержался шесть недель", - признался Маклеллан. При этом бывший игрок НХЛ – а ныне спортивный аналитик телеканала TSN – рассказывает небылицы о бегающих с пистолетами русских в Шереметьево, и другие не менее занимательные истории.

Недавно соотечественник Маклеллана Брент Сопел, успевший поиграть в новокузнецком "Металлурге" и уфимском "Салавате Юлаеве", назвал жизнь в России "адом". И рассказал, что по улицам городов в этой стране ходят бабушки в коровами на привязи.

В скандальном подкасте, который ведет бывший форвард "Сочи" Райан Уитни, ранее отметились и другие "сбитые летчики" НХЛ. В их числе - экс-форвард "Авангарда" Тедди Перселл, бывший нападающий "Нефтехимика" Ти Джей Гальярди, Байрон Дэфо, который провел около двух месяцев в фарм-клубе "Авангарда", и поигравший в "Витязе" Рид Симпсон. Все не упустили возможности полить Россию грязью. В руководстве КХЛ как-то отреагировали на эти "исповеди" - заметив, что хоккеисты решили переквалифицироваться в стенд-ап комиков или даже в клоунов.