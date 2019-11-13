Названа реальная причина скандалов в семье Плющенко и Рудковской

Конфликт между супругами разгорелся неспроста

Интернет-пользователи вывели продюсера Яну Рудковскую и фигуриста Евгения Плющенко на чистую воду. Оказывается, супруги не собираются разводиться, а лишь скандалят на камеру для саморекламы.

Недавно на экраны вышла новая программа "ЯнаСупер", в которой показана частная жизнь Рудковской, Плющенко и их сына Александра. Продюсер и фигурист настолько эмоционально выясняли отношения перед камерами, что некоторые поклонники поверили, будто их брак дал трещину. Рудковская обмолвилась о разводе, и журналисты тут же начали строчить новости с крикливыми заголовками.

Однако Яна и Евгений, несмотря на громкие фразы, продолжают вести свой привычный образ жизни. Они ходят на светские мероприятия, ездят за границу, работают. Очевидно, что расставаться пара не спешит.

12 и 13 ноября на странице Рудковской, Плющенко и их сына в Instagram появилась реклама шоу "Лебединое озеро", в котором задействованы и Евгений, и маленький Саша. "Вот оно, оказывается, в чем дело!", "Вот почему она решилась потрясти грязным бельем перед всем белым светом!" - приводит слова догадливых интернет-пользователей 7days.ru. А тут еще и новый клип Димы Билана подоспел... Выходит, Рудковская и Плющенко просто играли на публику, привлекая к своим проектам внимание общественности.

Некоторые поклонники считают, что Плющенко подпал под дурное влияние Рудковской, которую якобы интересуют только деньги и успех. "Евгений, Вы - талантище, но бегите от жены, спасайтесь и сына, спасайте! Там же одни деньги в голове, она Вас сожрет", - написала спортсмену одна верная фанатка.

Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. В браке с фигуристом Плющенко она родила сына Александра.