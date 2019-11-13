Армия Боливии признала Аньес временным президентом

В Боливии армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище Эво Моралесу. Об этом в среду заявили в российском МИД. Наши дипломаты также призвали внешних игроков не пытаться извлечь выгоду из ситуации в Боливии. Страна сейчас на грани гражданской войны. На улицах беспорядки, столкновения с полицией. А в соседней республике Чили митингующие грабят и поджигают отели, рестораны, здания университета и нападают на посольства.

В усиленные наряды полиции летит град камней. Под таким натиском разъяренной толпы вынуждены отступать даже подразделения чилийского спецназа. Вот уже месяц в Сантьяго не стихают беспорядки. Митингующие ломают автобусные остановки. Поджигают машины и магазины. Заполонили главную площадь столицы. В акции участвуют более 80 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Конфликт в Чили начался после того, как в октябре власти увеличили стоимость проезда в метро. Люди отреагировали мгновенно. Мирные демонстрации в считанные часы переросли в жестокие столкновения с полицией. Усмирить митингующих не удается до сих пор.

Как только власти применили силу, все разговоры о прекращении митингов потеряли смысл. Толпа с еще большим ожесточением бросается на полицейских. И хотя парламент и президент отказались от повышения цен на проезд в подземке, беспорядки не стихли. А, наоборот, к протестам присоединились студенты, шахтеры и служащие. И вот демонстранты уже выдвигают новые требования. Добиваются проведения социальных реформ, увеличения зарплат, бесплатного образования и отставки президента. Все эти дни дворец главы Чили - словно в осаде. Себастьян Пиньера сегодня готов пойти на уступки и предлагает народу несколько соглашений ради того, чтобы спасти страну от хаоса и политического кризиса.

"Первое соглашение о мире и против насилия, в котором насилие, причинившее нам столько вреда, должно быть осуждено без всякого сомнения. Второе соглашение - о справедливости, чтобы запустить сильную социальную повестку. Третье соглашение - о новой конституции, с учетом мнения граждан", - сказал он.

Но люди не расходятся. Обстановка накаляется с каждой минутой. Хулиганы уже разграбили несколько отелей и чилийский университет. Забросали камнями посольство Аргентины. Масло в огонь подлил и упавший до исторического минимума курс песо. Национальная валюта стремительно обесценивается.

Огонь и опасность гражданской войны - как и в соседней Боливии. В стране не прекращаются беспорядки, несмотря на то, что Эво Моралес уступил требованиям митингующих и ушел в отставку. А место президента, в отсутствие легитимного правительства, заняла сенатор Жанин Аньес.

Под окнами сената Аньес приветствуют сторонники. А в Организации Американских Государств, которая собралась на экстренное заседание, новую боливийскую власть ожидаемо поддержали те, кто давно снискал славу главного модератора цветных революций.

США четко дают понять - смещение неугодных им властей в Латинской Америке будет продолжено. И вот уже Конституционный суд Боливии признал, что власть в стране сменилась законным путём. Однако Моралес, получивший политическое убежище в Мексике, обещает вернуться в страну. Хотя ордер на его арест не отменен.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".