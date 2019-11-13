Путин подписал ряд важных законов

Глава государства одобрил закон об уведомлении должников о переходе их дел к коллекторам

Президент России подписал ряд важных законов. Один из них обязывает кредиторов уведомлять должников о привлечении коллекторов. На это даётся 30 дней, отмечает "Газета.Ru".

Другой документ касается создания единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества. Это позволит улучшить прозрачность сделок и свести к минимуму риски мошенничества.

Также Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении звания "Героя России" космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву. Напомним, в прошлом году во время экспедиции на МКС Прокопьев вместе с Олегом Кононенко выходили в открытый космос, чтобы вскрыть повреждённую обшивку корабля "Союз". Подобная операция проводилась впервые в истории.