Россия направила США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Соединенные Штаты обвиняют его в киберпреступлениях

Российское посольство направило в США ноту протеста в связи с экстрадицией в страну из Израиля нашего соотечественника Алексея Буркова. За океаном его обвиняют в совершении киберпреступлений и мошенничестве на 20 миллионов долларов.

Сговор, кража личных данных и отмывание денег - если Буркова признают виновным по всем эпизодам, ему может грозить до 80 лет тюрьмы. По запросу Вашингтона он был задержан в Израиле еще в 2015-м году - дело рассматривалось окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. После чего было принято решение выдать Буркова американской стороне.

Запрос на экстрадицию в Россию Тель-Авиву направляла и Москва, но получила отказ. В диппредставительстве ситуацию назвали охотой на наших сограждан, которую Вашингтон развязал по всему миру, передает "Газета.Ru".