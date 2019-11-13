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Медведев рассказал о развитии медицины в регионах

11:49
  • среда
  • 13 ноября 2019

Премьер-министр провел совещание в Алтайском крае

Развитию медицинской помощи в регионах необходимо уделить больше внимания, а строительство новых школ и детских садов должно быть ускорено. Об этом говорил Дмитрий Медведев на совещании в Алтайском крае по развитию сельских территорий, передает "ТВ Центр".
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Перед этим глава правительства осмотрел несколько социальных объектов в селе Санниково - в том числе детскую и спортивную площадки и дом культуры. И пообщался с местными жителями. На заседании премьер подчеркнул - в деревнях важно активнее развивать санитарную авиацию и создавать новые фельдшерские пункты. До сих пор не все социально значимые объекты подключены к интернету, разобраться с этим будет поручено Минкомсвязи.

Одной из ключевых задач остаётся кадровый вопрос - системная работа по привлечению квалифицированных специалистов должна быть продолжена с учётом специфики конкретного района.

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