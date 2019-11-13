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Во Франции на берег выбросило почти тонну кокаина

11:52
  • среда
  • 13 ноября 2019

Брикеты с наркотиком приносит волнами

На юго-западном побережье Франции закрыты большинство пляжей, а всех туристов и местных жителей обыскивают и предупреждают об уголовной ответственности в случае присвоения кокаина. Многочисленные брикеты с наркотиком приносит волнами - общее количество уже превысило тонну.
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Жандармерия вдоль всей береговой линии.  Вертолеты в воздухе.  На Атлантическом побережье Франции - от Бретони и до Ланда - масштабная спецоперация. Полицейские и днем, и ночью смотрят на океан. Ищут то, что тот выносит на берег, передает "ТВ Центр".

В аккуратных брикетах расфасованный кокаин. Вот уже третью неделю эти свертки находят на самых разных участках побережья Атлантики. Тревогу забили, когда стало понятно: это особо крупная партия. Общий вес находок уже сейчас перевалил за тонну.

В пачках, говорят изучившие их содержимое эксперты,  80-процентный концентрат кокаина. Употребление которого вполне может привести к летальному исходу.

Обратного адреса, конечно, нет. Но о происхождении пакетов французские следователи догадываются. Латинская Америка или Антильские острова.  Контрабандисты оттуда  часто отправляют такие посылки морем. 48 процентов всего трафика кокаина в Европу идет именно через Атлантику. Но в этом случае, считают в прокуратуре, доставка сорвалась. Лодка наркодиллеров, скорее всего, попала в шторм. И, вероятно, затонула. А вот тонны товара поплыли к берегам Франции.

Доступ к пляжам уже  полностью закрыт в пяти муниципалитетах. Рядом с остальными - полицейские патрули и письменные предупреждения:  не  стоит бродить по берегу в поисках контрабанды.

За попытки присвоить себе эти "дары моря", напоминают французские власти,  ждет уголовное наказание. Первый случай, впрочем, уже зафиксирован. Подросток в одном из регионов собрал 5 килограммовых пакетов наркотика, с которыми был позже задержан. Теперь ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция.

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