Во Франции на берег выбросило почти тонну кокаина

Брикеты с наркотиком приносит волнами

На юго-западном побережье Франции закрыты большинство пляжей, а всех туристов и местных жителей обыскивают и предупреждают об уголовной ответственности в случае присвоения кокаина. Многочисленные брикеты с наркотиком приносит волнами - общее количество уже превысило тонну.

Жандармерия вдоль всей береговой линии. Вертолеты в воздухе. На Атлантическом побережье Франции - от Бретони и до Ланда - масштабная спецоперация. Полицейские и днем, и ночью смотрят на океан. Ищут то, что тот выносит на берег, передает "ТВ Центр".

В аккуратных брикетах расфасованный кокаин. Вот уже третью неделю эти свертки находят на самых разных участках побережья Атлантики. Тревогу забили, когда стало понятно: это особо крупная партия. Общий вес находок уже сейчас перевалил за тонну.

В пачках, говорят изучившие их содержимое эксперты, 80-процентный концентрат кокаина. Употребление которого вполне может привести к летальному исходу.

Обратного адреса, конечно, нет. Но о происхождении пакетов французские следователи догадываются. Латинская Америка или Антильские острова. Контрабандисты оттуда часто отправляют такие посылки морем. 48 процентов всего трафика кокаина в Европу идет именно через Атлантику. Но в этом случае, считают в прокуратуре, доставка сорвалась. Лодка наркодиллеров, скорее всего, попала в шторм. И, вероятно, затонула. А вот тонны товара поплыли к берегам Франции.

Доступ к пляжам уже полностью закрыт в пяти муниципалитетах. Рядом с остальными - полицейские патрули и письменные предупреждения: не стоит бродить по берегу в поисках контрабанды.

За попытки присвоить себе эти "дары моря", напоминают французские власти, ждет уголовное наказание. Первый случай, впрочем, уже зафиксирован. Подросток в одном из регионов собрал 5 килограммовых пакетов наркотика, с которыми был позже задержан. Теперь ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция.