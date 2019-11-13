Тимирязевская академия открывает новые направления

Студенческая образовательная олимпиада "Я - профессионал" расширяет границы. Тимирязевская академия открывает два новых направления - "Агроинженерия" и "Агрономия", передает "ТВ Центр".

По этим же программам главный сельскохозяйственный вуз страны проведёт Зимнюю школу. Это практико-ориентированные форумы, направленные на подготовку к олимпиаде. Обучение предусматривает видеоматериалы, а также очные встречи в регионах, на которых участники смогут познакомиться с опытными специалистами и экспертами отрасли.

"Впервые всероссийская олимпиада "Я – профессионал" по направлению агрономия пройдет на базе нашего университета. Мы рады приветствовать 100 участников лучших аграрных вузов. Для студентов, это возможность иметь льготы для поступления в бакалавриат, в магистратуру, в аспирантуру. Также для них это прекрасная возможность профессионального старта", - рассказала завкафедрой растениеводства луговых систем РГАУ имю Тимирязева Александра Шитикова.