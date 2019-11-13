Россиянкам увеличили пособие по беременности

Вырастут и выплаты по уходу за ребенком

Пособие по беременности и родам в России вырастет с 1 января 2020 года. Россиянки смогут получить 322 тысячи рублей – за 140 дней декретного отпуска.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 рублей", - сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования. Там напомнили, что в 2019 году максимальный размер пособия составил 301 тысячу рублей.

Уточняется, что для расчета пособия берется заработная плата за два предшествующих года - но не выше предельной базы. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд за 2018 и 2019 годы составляют 815 тысяч и 865 тысяч рублей соответственно.

Такие суммы позволяют увеличить не только максимальный размер пособий по беременности и родам, но и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь его максимальный размер вырастет почти до 28 тысяч рублей - вместо 26 тысяч в 2019 году.