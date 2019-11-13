Привязал к стулу и таскал за волосы: историк-убийца зверски пытал студентку

О садистских наклонностях Соколова знали 11 лет назад

О садистских наклонностях историка Олега Соколова было известно давно. Актер Станислав Садальский напомнил, что скандал вокруг отношений доцента со студентками разразился еще 11 лет назад. Артист тогда публиковал в Сети свидетельства знакомых профессора, но ему не поверили.

Садальский пересказывал свидетельство другого актера об истязаниях, которым доцент подверг одну из своих учениц. "Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет", - пишет артист в Instagram.

Как отмечает Садальский, тогда дело не дошло до суда – несмотря на то, что у жертвы были на руках результаты медицинского заключения о кровоизлияниях в связки, побоях и сотрясении мозга. Заявлению хода не дали.

7 ноября доцент СпбГУ застрелил у себя на квартире аспирантку того же вуза Анастасию Ещенко. Соколова задержали, когда он пытался утопить в Мойке части тела студентки. Суд оставил профессора под арестом на 2 месяца.