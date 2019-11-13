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Раскрыты ежедневные привычки, приводящие к ожирению

11:13
  • среда
  • 13 ноября 2019

Избавиться от них сможет каждый

Названы самые плохие привычки, которые мешают людям похудеть. По словам экспертов, иногда проблема лишнего веса кроется в нашем поведении, а не в рационе питания. 
Как питаться по утрам, чтобы похудеть

Как пишет журнал Psychology Today, люди обрастают жирком, если не обращают внимание на количество потребляемых калорий и едят слишком быстро, не успевая вовремя почувствовать насыщение.

Опасны привычки есть жирную пищу, накладывать себе большие порции и питаться в разное время. Диетологи советуют худеющим придерживаться определенного графика и не пропускать запланированный прием пищи, ведь после долгого голодания человеку сложнее устоять от вредной еды. 

Кстати о вреде. Специалисты рекомендуют завязать с фастфудом и ресторанной пищей, приготовленной неизвестно из каких ингредиентов. Кроме того, желающим похудеть советуют внесли разнообразие в рацион, чтобы не возникало желания побаловать себя запретными продуктами. 

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