Раскрыты ежедневные привычки, приводящие к ожирению

Избавиться от них сможет каждый

Названы самые плохие привычки, которые мешают людям похудеть. По словам экспертов, иногда проблема лишнего веса кроется в нашем поведении, а не в рационе питания.

Как пишет журнал Psychology Today, люди обрастают жирком, если не обращают внимание на количество потребляемых калорий и едят слишком быстро, не успевая вовремя почувствовать насыщение.

Опасны привычки есть жирную пищу, накладывать себе большие порции и питаться в разное время. Диетологи советуют худеющим придерживаться определенного графика и не пропускать запланированный прием пищи, ведь после долгого голодания человеку сложнее устоять от вредной еды.

Кстати о вреде. Специалисты рекомендуют завязать с фастфудом и ресторанной пищей, приготовленной неизвестно из каких ингредиентов. Кроме того, желающим похудеть советуют внесли разнообразие в рацион, чтобы не возникало желания побаловать себя запретными продуктами.