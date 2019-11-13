Козленочком станешь: врачи предупредили о вреде безалкогольного пива

Напиток нарушает гормональный баланс

Любители безалкогольного пива рискуют своим здоровьем, предупреждают медики. Регулярное употребление напитка нарушает гормональный баланс организма. В организме происходят изменения, заметные невооруженным глазом.

"У мужчин происходит феминизация организма – образовывается "пивное" брюшко, в районе молочных желез появляется утолщение кожи. А у женщин, в свою очередь, начинается активный рост волос", - приводит издание News.ru комментарий члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анны Белоусовой.

Безалкогольное пиво опасно еще и тем, что человек легко выпивает его в большом количестве. Выпитые за короткое время 2 литра напитка создают дополнительную нагрузку на сердце и почки.

По данным последних опросов, пиво – самый популярный алкогольный напиток в России. При этом безалкогольное пиво набирает у россиян все большую популярность. Если пару лет назад безалкогольный сегмент в России занимал менее 1% рынка, то к настоящему времени продажи этого напитка выросли примерно на 12%.