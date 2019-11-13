Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за С-400

Упорство Турции грозит ей новыми санкциями

Дональд Трамп попытался соблазнить Реджепа Эрдогана выгодным торговым соглашением на 100 миллиардов долларов и способом урегулировать конфликт Вашингтона и Анкары из-за покупки Турцией российских комплексов С-400. Как выяснила газета The Washington Post, письмо с таким предложением президент США направил своему коллеге на прошлой неделе.

Источники издания рассказали, что таким образом Дональд Трамп пытается улучшить отношения двух стран, которые испортились после военной операции Анкары в Сирии и решения купить российское оружие. Белый дом пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию С-400, чтобы они не получили доступа к системе защиты истребителей F-35.

В этом же послании Трамп предупредил Эрдогана, что упорство Турции приведет к новым санкциям. Собеседники WP также допускают, что намерения президента США ударят и по нему. Инициатива не понравится части законодателей в палате представителей.

Торговое соглашение Трамп и Эрдоган, вероятно, обсудят во время визита турецкого президента в Вашингтон, который начался 13 ноября. В октябре президент США уже направлял своему коллеге письмо, в котором призвал его "не валять дурака". По данным СМИ, Эрдоган выбросил послание Трампа в мусорную корзину.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. Летом 2019-го начались первые поставки компонентов ракетных комплексов. Ожидается, что С-400 заступят на дежурство уже в 2020 году. В ответ на действия Анкары США отказались поставлять ей системы Patriot и истребители F-35, а также ввели санкции.