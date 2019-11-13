Титул самого сексуального мужчины получил знаменитый певец

Его жена ликует

Журнал People назвал 40-летнего певца Джона Ледженда "самым сексуальным из ныне живущих мужчин".

Ноябрьский номер журнала вышел с фотографией Ледженда на обложке. Музыкант выныривает из бассейна с мокрой рубашкой, расстегнутой на груди.

Певец признался, что присвоенное ему звание одновременно радует и пугает. "Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", - заявил обладатель "Оскара", "Эмми" и "Грэмми".

33-летняя Крисси Тейген, которая уже шесть лет живет в браке с Леджендом, написала в Twitter, что ее переполняет чувство гордости. "Я осуществила свою мечту, связав жизнь с самым сексуальным из ныне живущих мужчин!" - написала она не без иронии.

Позднее развеселившаяся Тейген опубликовала видео, на котором она спрашивает двух своих маленьких детей, как они относятся к успеху отца. Малыши не понимают, чего от них хочет мама, и воздерживаются от ликований. Но это не останавливает жену Ледженда. Она изменила свой статус в Twitter, указав, что живет с самым сексуальным мужчиной, а также похвасталась перед подписчиками: "Самый сексуальный мужчина только что приготовил мне сэндвич с ветчиной".

Отметим, что в прошлом году громкий титул от People получил актер Идрис Эльба. В разные годы самым сексуальным мужчиной признавали также Бреда Питта, Мэттью Макконахи, Дуэйна Джонсона, Криса Хемсворта и многих других знаменитостей.