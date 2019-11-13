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Зеленскому подложили дохлую свинью

11:46
  • среда
  • 13 ноября 2019

Земельная реформа не устраивает украинцев

Украинцы недовольны земельной реформой в Незалежной. Противники законопроекта о распродаже земли решили напомнить о себе в день, когда документ рассматривает Верховная рада. Под стенами парламента появилась мертвая свинья в гробу.

Безвременно почившую хрюшку принесли к в центр Киева активисты Всеукраинской аграрной рады. Тело покойницы было обернуто черными лентами с надписью "Родная земля".

"Ничего особенного. Просто мертвая свинья в труне под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая. Ляшко с коровой под парламентом переплюнули однозначно", - написал в Facebook журналист Богдан Аминов.

Как пояснил журналист, таким образом митингующие выражают свое отношение к земельной реформе.

"После его принятия им придется вырезать свой скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами", - пишет журналист. Отмечается, что у здания правительства также митингуют  - с лозунгами "Нет распродаже земли". Силовые ведоства сообщают, что меры безопасности в украинской столице усилены.

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