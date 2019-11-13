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Око Цуккерберга: Facebook следит за пользователями через камеры iPhone

12:15
  • среда
  • 13 ноября 2019

Владельцы гаджетов узнали об этом случайно

Камера iPhone работает в фоновом режиме, когда владелец гаджета просматривает ленту новостей в соцсети Facebook. Странную активность смартфона обнаружил пользователь Twitter Джошуа Маддакс. Свои наблюдения пользователь подтвердил видеороликом.
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"Нашел в Facebook проблему безопасности и приватности. Когда приложение открыто, оно активно использует камеру. Я нашел ошибку в приложении, которое позволяет вам видеть включенную камеру за вашей лентой. Обратите внимание, что я направил камеру на ковер", — поделился наблюдениями Маддакс.

Проблемы обнаружились на устройствах, использующих версию операционной системы 13.2.2. В других версиях очевидного использования камеры он не заметил. Однако не исключено, что камера работает скрытно.

После публикации "открытия" Маддака в соцсетях поднялся шум. Однако администрация Facebook хранит молчание, не комментируя инофрмацию.

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Око Цуккерберга: Facebook следит за пользователями через камеры iPhone
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