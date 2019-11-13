ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кот, да не тот: хвостатого наркокурьера подменили в суде

12:32
  • среда
  • 13 ноября 2019

В суд принесли "поддельного" кота в качестве вещественного доказательства

В Тульской области суд продолжает слушание дела о попытке переправить наркотики в колонию с помощью кота. Между тем, как выяснили СМИ, вместо сбежавшего животного в суде было представлено другое.
В Татарстане поймали кота-наркокурьера

Адвокат утверждает, что кот, который был принесен в суд, отличается от того, который был зафиксирован на камерах видеонаблюдения в момент преступления - он является в этом деле вещдоком. По его словам, у животных отличается окрас морды и одной лапы.

"Защита обещает подготовить письменное обращение о подмене "кота-наркокурьера" к следующему заседанию", - пишет в среду "Коммерсантъ".

В октябре сообщалось, что следователи упустили кота, с помощью которого в колонию доставлялись запрещенные вещества. "Хвостатый преступник" пропал буквально накануне следственного эксперимента.

Между тем кошку-наркокурьера, которую поймали в Татарстане, пристроили в местный приют для бездомных животных.

Главное сегодня
Кот-наркокурьер
Кот-наркокурьер
Кот-наркокурьер
Кот-наркокурьер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.