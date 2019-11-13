Кот, да не тот: хвостатого наркокурьера подменили в суде

В суд принесли "поддельного" кота в качестве вещественного доказательства

В Тульской области суд продолжает слушание дела о попытке переправить наркотики в колонию с помощью кота. Между тем, как выяснили СМИ, вместо сбежавшего животного в суде было представлено другое.

Адвокат утверждает, что кот, который был принесен в суд, отличается от того, который был зафиксирован на камерах видеонаблюдения в момент преступления - он является в этом деле вещдоком. По его словам, у животных отличается окрас морды и одной лапы.

"Защита обещает подготовить письменное обращение о подмене "кота-наркокурьера" к следующему заседанию", - пишет в среду "Коммерсантъ".

В октябре сообщалось, что следователи упустили кота, с помощью которого в колонию доставлялись запрещенные вещества. "Хвостатый преступник" пропал буквально накануне следственного эксперимента.

Между тем кошку-наркокурьера, которую поймали в Татарстане, пристроили в местный приют для бездомных животных.