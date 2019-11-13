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Развеян миф об экологичности бумажных пакетов

12:32
  • среда
  • 13 ноября 2019

При их производстве выделяется в разы больше вредных веществ

Бумажные пакеты оказались не такой уж полезной заменой пластиковым. Экологи утверждают, что при их производстве выделяется гораздо больше вредных веществ.

Как рассказал эксперт программы российского отделения Greenpeace "Ноль отходов" Дмитрий Нестеров, во время изготовления бумажных пакетов "углеродный след" становится в три раза больше, а в водоемы попадает в 50 раз больше загрязняющих веществ.

"При разложении они тоже не так безобидны. Оптимальный вариант, если использовать пакеты, как переходную меру, то только с добавлением вторички и развитием раздельного сбора", - заявил он агентству РИА Новости.

По словам Нестерова, экологичность бумаги по сравнению с пластиком – заблуждение. В случае с одноразовой продукцией, в том числе упаковки, это не так.

Согласно опросу ВЦИОМ, 85% россиян готовы отказаться от использования пластиковых пакетов для улучшения экологической ситуации в государстве, пишут "Известия".

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