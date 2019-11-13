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Фото полуголой Фриске привели народ в восторг

13:01
  • среда
  • 13 ноября 2019

Поклонники не смогли сдержать эмоций

Младшая сестра Жанны Фриске продолжает изнурять себя диетами. 33-летнюю красавицу просят остановиться, но она намерена сбросить еще шесть килограммов. 
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Наталья Фриске опубликовала в Instagram фото, на котором она стоит по пояс в воде. Откровенный купальник женщины подчеркивает все достоинства ее стройной фигуры. Снимок сделан в бассейне на Шри-Ланке. 

Подписчики Натальи рассыпались в комплиментах, но некоторые посоветовали ей покончить с диетами, ведь она находится в идеальной форме. "Не, надо-надо. Еще 6 кг", - ответила сестра покойной певицы в комментариях. 

- Ух! Детка огонь. 

- Какая нереальная. 

- Фигура класс!

- Вы просто красавица, как и Жанна.

- Как же вы похожи на Жанну...

- Наташ, Вы просто умничка и красотка, приятно на Вас смотреть! Будьте счастливы за двоих!

Отметим, что Наталья Фриске много времени проводит на Шри-Ланке, где она недавно открыла свой бар. Бизнесом она занималась вместе с мужем, с которым она прожила семь лет. Их брак распался по неизвестной причине. Если верить слухам, общий бизнес испортил их отношения.

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