Египет преподнес неприятный сюрприз российским туристам

Поездки на популярные курорты подорожали

Власти Египта преподнесли неприятный сюрприз туристам, планировавшим новогодние каникулы на берегу Красного моря. Размер сбора на вылет из страны повышается с 15 ноября.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации, теперь все путешественники, вылетающие за рубеж, должны уплатить налог в размере 25 долларов. Ранее сбор составлял 20 долларов – и только в каирском аэропорту он был выше.

За перелет внутренним рейсом – к примеру, из Каира в Шарм-эш-Шейх или Хургаду - также придется уплатить больше: 5 долларов вместо четырех. Власти объясняют повышение сборов необходимостью повышать меры безопасности в аэропортах и развивать инфраструктуру.

Для направляющихся в Хургаду туристов к общей сумме придется приплюсовать еще и уплату визового сбора. Таким образом, семье из трех человек придется рассчитывать дополнительные траты на визовые и летные поборы в размере 150 долларов.