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Египет преподнес неприятный сюрприз российским туристам

12:43
  • среда
  • 13 ноября 2019

Поездки на популярные курорты подорожали

Власти Египта преподнесли неприятный сюрприз туристам, планировавшим новогодние каникулы на берегу Красного моря. Размер сбора на вылет из страны повышается с 15 ноября.
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Как сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на египетское министерство гражданской авиации, теперь все путешественники, вылетающие за рубеж, должны уплатить налог в размере 25 долларов. Ранее сбор составлял 20 долларов – и только в каирском аэропорту он был выше.

За перелет внутренним рейсом – к примеру, из Каира в Шарм-эш-Шейх или Хургаду - также придется уплатить больше: 5 долларов вместо четырех. Власти объясняют повышение сборов необходимостью повышать меры безопасности в аэропортах и развивать инфраструктуру.

Для направляющихся в Хургаду туристов к общей сумме придется приплюсовать еще и уплату визового сбора. Таким образом, семье из трех человек придется рассчитывать дополнительные траты на визовые и летные поборы в размере 150 долларов.

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