Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Зюзино"

Станция метро улучшит транспортную доступность близлежащих районов

В столице продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Работы идут на всех участках. На одном из них на юге города в среду побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Поезда здесь будут ходить от "Проспекта Вернадского" до "Каховской".

Глава города осмотрел будущую станцию "Зюзино". Запуск этого участка позволит разгрузить сразу несколько соседних линий метро. Первые пассажиры поедут тут уже через два года. Кроме того, в перспективе через станцию "Улица Новаторов" пройдет новая ветка метро в Троицк. Таким образом, жители новых территорий также получат ещё один удобный вид транспорта.

"Мы находимся на южном участке Большой кольцевой линии метро. Будущая станция "Зюзино" расположена в центре огромного жилого микрорайона, большая часть домов которого включена в программу реновации. Вместе с новым жильем жители получат и станцию метро в шаговой доступности от дома. Строительство южного участка БКЛ находится в начальной стадии и должно быть завершено примерно через два года", – сообщил Собянин.