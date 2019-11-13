В Москве аномально выросло атмосферное давление

В столице очень тепло

Атмосферное давление в среду аномально высокое: 758 миллиметров ртутного столба, а это выше нормы на 10 миллиметров, передает "ТВ Центр".

Ноябрь в этом году вообще выдался с сюрпризами. Сегодня весь день - солнце и для конца осени очень тепло: плюс 5, что почти на 2 градуса выше климатической нормы, ветер - южный и слабый.

Но такой погоде радуются не все - арктический антициклон принёс с собой ещё и очень высокое атмосферное давление, и опускаться оно пока не собирается. Метеочувствительным людям сейчас нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.