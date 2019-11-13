Москвичке помогли подобрать жилье по программе реновации

Она пришла на приём к депутату

Около миллиона человек планируется переселить в новые дома по программе реновации. Подавляющее большинство из тех, кто готовится к переезду, довольны предлагаемым жильём. Как правило, их устраивает и современное здание, и увеличенный метраж квартир, и то, что новое жильё располагается поблизости от старого.

Однако есть особые случаи. Москвичка Инесса Ивановна поняла, что её не устроит ни один из предложенных для переезда вариантов. Из-за ряда заболеваний ей трудно передвигаться. Отсюда особое требование: остановка - прямо возле дома. Также женщине были необходимы магазин, поликлиник и библиотека поблизости. Она пришла на приём к депутату. И в результате получила квартиру, которая её устраивает полностью. Всё необходимое - рядом. А из окна, выходящего в сторону Гребного канала, отлично видно праздничный салют.