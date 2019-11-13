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Москвичке помогли подобрать жилье по программе реновации

15:04
  • среда
  • 13 ноября 2019

Она пришла на приём к депутату

Около миллиона человек планируется переселить в новые дома по программе реновации. Подавляющее большинство из тех, кто готовится к переезду, довольны предлагаемым  жильём. Как правило, их устраивает и современное  здание, и  увеличенный метраж квартир, и то, что новое жильё располагается поблизости от  старого.

Однако есть особые случаи. Москвичка Инесса Ивановна поняла, что её не устроит ни один из предложенных для переезда вариантов. Из-за ряда заболеваний ей трудно передвигаться. Отсюда особое требование: остановка - прямо возле дома. Также женщине были необходимы магазин, поликлиник  и библиотека поблизости. Она пришла  на приём к депутату. И в результате  получила  квартиру, которая её устраивает полностью. Всё необходимое  - рядом. А из окна, выходящего в сторону Гребного канала, отлично видно праздничный салют.

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