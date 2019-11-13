Услышать мир: врачи Института Свержевского дарят пациентам слух

Там используют уникальные технологии

Медики Института Свержевского проводят ежегодно сотни сложнейших операций и дарят пациентам слух. После капитального ремонта клиника превратилась в современный медицинский центр: оборудование - новейшее, методики - уникальны, и выявить даже редкое заболевание врачи могут уже на ранней стадии.

Сергей Волков с детства страдал от хронического отита. Несколько лет назад во время одной из процедур врачи задели лицевой нерв. Сергею пришлось уйти с работы - появились проблемы со зрением и речью. Он узнал, что в институте оториноларингологии имени Свержевского в Москве берутся даже за самые сложные случаи. И вот – всего несколько минут до операции, которую он так ждал.

Здесь эффективно борются с самыми тяжелыми болезнями уха, горла и носа. Через микроскоп хирург может наблюдать оперируемую зону с увеличением в десятки раз. Эндоскоп высокого разрешения – чтобы увидеть организм изнутри на большом экране. Такие малоинвазивные операции могут проводить даже в анатомически труднодоступных областях благодаря специальной навигационной системе и лазерным технологиям, передает "ТВ Центр".

Институт основан в 1935 году, но своя клиническая база у него появилась только несколько лет назад. Совсем новый корпус. Кабинеты оборудованы по последнему слову техники. В Лор-комбайне – все современные инструменты, в том числе эндоскопы, которые позволяют вывести изображение на экран.

Силиконовые фиксаторы носовой перегородки - одна из собственных разработок института. Благодаря этому пациентов выписывают уже через 4 дня после операции. Высокоточные современные методы диагностики, несколько научных лабораторий - здесь изучают и лечат расстройства сна, нарушения слуха и голоса.

В лаборатории проводят самый современный тест вестибулярной функции человека. Для этого пациент надевает специальные очки с инфракрасными камерами и смотрит на точку на экране. Исследование полукружных каналов в ухе оценивается через глаза, точнее, стабилизацию взгляда при поворотах головы.

В планах института - открытие еще одного корпуса, где разместятся детский и взрослый сурдологические центры. Уже сейчас здесь ежегодно принимают более 12 тысяч пациентов – не только из Москвы, но и со всей России.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".