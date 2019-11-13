Школьник украл у родителей 2,5 млн рублей на раскрутку Telegram-канала

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Два с половиной миллиона рублей. Такую сумму 12-летний подросток отдал малознакомому мужчине из интернета, который обещал раскрутить его телеграм-канал, передает "ТВ Центр".

Ещё с лета неизвестный морочил голову мальчику, что поможет запустить в мессенджере площадку, которая будет приносить доход, но пока нужно вложиться. В итоге подросток три месяца тайком от родителей таскал из домашнего сейфа деньги, но в какой-то момент мошенник перестал выходить на связь. Об этом узнали родители и написали заявление в полицию. Сейчас устанавливается личность мужчины.