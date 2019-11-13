Московские волонтеры спасают собак от мучительной смерти в Китае

Как удаётся собак вызволить?

Московские волонтёры спасают собак, которых в одной из провинций Китая Юйлинь пускают на мясо. Держат там животных в жутких условиях, а убивают с нечеловеческой жестокостью. Всё ради высокой кухни.

Весёлый добродушный пёс Мирра породы самоедская лайка рвётся на прогулку. Гулять она любит больше всего, несмотря на то, что недавно перенесла операцию на задних лапах, и любое движение до сих пор причиняет ей боль. Когда Мирра попала под опеку к волонтёру Ульяне Фроловой, она практически не могла ходить и имела целый набор проблем со здоровьем. Причиной такого состояния собаки были жуткие условия её содержания в Китае, где животному суждено было стать блюдом национальной кухни, передает "ТВ Центр".

Ни страшное предательство хозяина, ни перенесённые муки заточения не сломили жизнелюбия пушистого белоснежного зверя. В ветклинике, где Мирру несколько месяцев приводили в порядок, её полюбили за добродушный характер и терпение. Теперь, когда собака пошла на поправку, ей всем миром подыскивают новый дом.

Игривые лабрадоры-близнецы Мокко и Ваниль тоже из Китая и тоже ждут - не дождутся встречи со своими будущими хозяевами. Этим летом им удалось сбежать из самого настоящего собачьего ада - городка Юйлинь, где, несмотря на все запреты, до сих пор проводят фестиваль собачьего мяса.

До того как убить, собак для фестиваля содержат в тесных клетках, где они не могут даже пошевелиться. Близняшкам-лабрадорам "повезло" больше - их использовали ради непрерывного разведения новых щенков на убой.

"Есть определённые повадки, по которым было понятно, что собака сидит на одном месте большую часть дня. Именно не как живое существо, а как способ заработка. Поэтому сейчас они почти долечились, им осталось набрать вес немножко", - рассказала волонтер Виктория Вилковыская.

Освобожденных в Китае животных, которых ежегодно насчитываются тысячи, собирают в стихийном лагере, куда со всего мира съезжаются волонтеры и ветеринары. Большинство собак истерзаны и нуждаются в помощи. Только в московских передержках сейчас десятки таких животных.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".