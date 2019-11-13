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Московские волонтеры спасают собак от мучительной смерти в Китае

15:09
  • среда
  • 13 ноября 2019

Как удаётся собак вызволить?

Московские волонтёры спасают собак, которых в одной из провинций Китая Юйлинь пускают на мясо. Держат там животных в жутких условиях, а убивают с нечеловеческой жестокостью. Всё ради высокой кухни.
Доказано: собаки продлевают жизнь своим хозяевам

Весёлый добродушный пёс Мирра породы самоедская лайка рвётся на прогулку. Гулять она любит больше всего, несмотря на то, что недавно перенесла операцию на задних лапах, и любое движение до сих пор причиняет ей боль. Когда Мирра попала под опеку к волонтёру Ульяне Фроловой, она практически не могла ходить и имела целый набор проблем со здоровьем. Причиной такого состояния собаки были жуткие условия её содержания  в Китае, где животному суждено было стать блюдом национальной кухни, передает "ТВ Центр".

Ни страшное предательство хозяина, ни перенесённые муки заточения не сломили жизнелюбия пушистого белоснежного зверя. В ветклинике, где Мирру несколько месяцев приводили в порядок, её полюбили за добродушный характер и терпение. Теперь, когда собака пошла на поправку, ей всем миром подыскивают новый дом.

Игривые лабрадоры-близнецы Мокко и Ваниль тоже из Китая и тоже ждут - не дождутся встречи со своими будущими хозяевами. Этим летом им удалось сбежать из самого настоящего собачьего ада - городка Юйлинь, где, несмотря на все запреты, до сих пор проводят фестиваль собачьего мяса.

До того как убить, собак для фестиваля содержат в тесных клетках, где они не могут даже пошевелиться. Близняшкам-лабрадорам "повезло" больше - их использовали ради непрерывного разведения новых щенков на убой.

"Есть определённые повадки, по которым было понятно, что собака сидит на одном месте большую часть дня. Именно не как живое существо, а как способ заработка. Поэтому сейчас они почти долечились, им осталось набрать вес немножко", - рассказала волонтер Виктория Вилковыская.

Освобожденных в Китае животных, которых ежегодно насчитываются тысячи, собирают в стихийном лагере, куда со всего мира съезжаются волонтеры и ветеринары. Большинство собак истерзаны и нуждаются в помощи. Только в московских передержках сейчас десятки таких животных.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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